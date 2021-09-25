السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

دولار أمريكي
دولار أمريكي

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021 مقابل الجنيه المصري فى البنوك، حيث يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع فى البنوك خلال الفترة الحالية حالة من الإستقرار، نظراً لتوفير الكميات اللازمة من العملة الأجنبية وضخ المصريين في الخارج مع ثبات معدلات صرف الدولار فى الشركات وصفقات البيع والشراء والاستيراد والتصدير لمختلف المنتجات. 


سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021 

يقوم البنك المركزي المصري والبنوك العامة والاستثمارية بتوفير كميات الدولار اللازمة لتسيير أعمال الشركات والتجار والمواطنين وتحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك لمنع التلاعب وإحداث إستقرار فى سوق العملات الأجنبية ومنها الدولار واليورو. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنك المركزي المصري 


سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه  15.63 جنيها  للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب اخر سعر صرف اليوم 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى  15.63 جنيها للشراء  و15.73 جنيها  للبيع

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع. 

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه  15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع 

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري عند  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.

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حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع 

بلغ سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري  15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

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