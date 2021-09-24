السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم (صور)

ريهام حجاج وبوسي
ريهام حجاج وبوسي شلبي ونيللي كريم

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج، والذى أقيم بفيلا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث حضر كل من النجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، والنجمة نيللى كريم والإعلامية بوسى شلبى، والمنتج الكبير جمال العدل وأسرته، والفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض، وعدد من سيدات المجتمع وصديقات ريهام من خارج الوسط الفنى.

ريهام حجاج 


كما حضرت سيدة المجتمع لمياء حلاوة، وسيطر على حفل عيد الميلاد أجواء إحتفالية متميزة، خاصة في ظل المفاجئة التي أعدها رجل الأعمال محمد حلاوة لزوجته ريهام حجاج، حيث أعد لها مفاجأة عبارة عن صندوق كبير بداخله صورة كبيرة تجمعهما، وبالونات وصور لها فضلا عن كتابة اسمها بالحروف، هذا بالإضافة إلى كتابة اسمها بالورود وبالأنوار ذات الإضاءات الجاذبة، وسط حديقة فيلتهما.

ريهام حجاج 


في سياق مختلف تواصل النجمة ريهام حجاج تحضيراتها لمسلسلها الرمضانى الجديد، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الاستقرار على التفاصيل الرئيسية للعمل، من إخراج والفنانين المشاركين فيه.

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج
IMG-20210924-WA0016
IMG-20210924-WA0016
IMG-20210924-WA0015
IMG-20210924-WA0015
المشاركة السينما إلهام شاهين إيناس الدغيدي نيللي كريم محمد الشرنوبي النجمة نيللي كريم رجل الاعمال محمد حلاوة

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