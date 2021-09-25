«السياحة»: مصر تنفرد بخدمة الخط الساخن لاستقبال شكاوى السائحين

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن ‏خدمة الخط الساخن على رقم (١٩٦٥٤) تعمل على استقبال استفسارات وشكاوى السائحين، موضحة أنه ‏فور تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن يتم حلها على الفور، لافتة إلى تلقي الخط الساخن العديد من الاتصالات مع بدء الحركة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى المكالمات من السائحين الأوكران، وتم حل كافة هذة الشكاوى.

‏‏وأضافت «شلبي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مصر تنفرد بهذه الخدمة فلم تتوفر بأى دولة أخرى، كما أن هناك تشديدات من قبل الوزارة على الفنادق بوضع رقم الخط الساخن في مكان بارز باستقبال الفندق، ليكون ظاهر أمام كل الرواد من السائحين، بالإضافة إلى تعميمه بكافة المنشآت السياحية والآثرية، كما تم مخاطبة كافة المطارات بتعميم الخط الساخن ليكون في استقبال السائحين عند وصولهم، كما أنه جاري تفعيل رسالة نصية تصل إلى السائحين بمجرد وصولهم إلى المطارات المصرية، تتضمن «أهلًا بكم في مصر، في حالة وجود أي شكاوى الاتصال على الخط الساخن رقم 19654»، ويتم حاليًا التنسيق مع وزارة الاتصالات لتفعيلها.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، قد فعلت مع بداية استئناف الحركة السياحية في يوليو من العام الماضي خدمة الخط الساخن على رقم (١٩٦٥٤) ليقوم بتلقي استفسارات وآراء السائحين بالمقاصد السياحية المختلفة، بالإضافة إلى جانب وظيفته الأساسية لاستقبال شكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع السياحي، وقد تم تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أن الخط يقوم بتلقي كافة استفسارات السائحين من المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها، وسيستقبل الخط الساخن رقم (19654) مكالمات السائحين طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً باللغتين العربية والإنجليزية، وستتم إضافة اللغة الأوكرانية.

ويعمل الخط الساخن على اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل، ومعرفة استفساراته ومقترحاته، والرد عليه فورًا والقيام بحل أي مشكلة قد تواجهه.