«الطريقة الكسنزانية» تعلن تنظيم ملتقى علمي دولي أكتوبر المقبل

كشفت الطريقة الكسنزانية بالعراق والعالم الإسلامي، عن تنظيمها لملتقى علمي دولي في شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع فعاليات المولد النبوي الشريف لهذا العام، ويناقش الملتقى العلمي دور التصوف الإسلامي في نشر التسامح الديني في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، لاسيما الأوروبية منها، حيث يعيش المسلمين جمبا إلى جنب مع أصحاب الديانات الأخرى.



وقالت اللجنة الإعلامية بالطريقة الكسنزانية، إنه نظراً للظروف المتعلقة بفيروس كورونا، والتخوفات الخاصة بانتشار الفيروس المستجد، سيتم تنظيم الملتقى العلمي "آون لآين"، عبر شبكة الإنترنت، لكنه سيشارك عدد كبير من علماء وقيادات التصوف بدولة العراق، حيث يهدف الملتقى العلمي بالأساس إلى التباحث والتناقش لنشر الفكر الوسطى والتصدي للأفكار المتطرفة التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف.



يذكر أن الطريقة العَلِيّة القادِريّة الكَسْنَزانِيّة هي طريقة صوفية منتشرة في العراق وتركيا وإيران ومصر والعديد من دول العالم، ويقع المقر الرئيسي لهذه الطريقة في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.



وتُنسب هذهِ الطريقة إلى علي بن أبي طالب، وعبد القادر الجيلاني، وعبد الكريم شاه الكسنزان، ومعنى لقب شاه الكسنزان الكردي هو «سلطان الغيب»، وآخر شيوخ الطريقة شمس الدين نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، وتقوم الطريقة بدور محوري في نشر الفكر الإسلامى الوسطى في جميع أنحاء العالم، حيث تسعي لنشر أفكارها في عدد من الدول الإفريقية والأوربية.



ويتواجد آلاف المريدين التابعين للطريقة الكسنزانية فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، حيث ينتمي غالبيتهم للشعب الأمريكي وبعض الجنسيات الآخرى من الأفارقة والآسيويين، وتنظم هذه الملتقيات الدينية كل عام بحضور شيوخ الطريقة الكسنزانية.