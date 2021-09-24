بعد ارتدائها الحجاب.. محطات في رحلة ياسمينا العلواني

تصدر اسم المطربة ياسمينا العلواني نجمة برنامج "أراب جوت تالنت" الموسم الرابع مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في صورة مرتدية الحجاب.

ونشرت ياسمينا عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة لها مرتدية الحجاب، قائلة: "الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها علي خير يا رب"، رغم أن صورة ياسمينا قديمة وشاركتها قبل ذلك في عيد الأضحي الماضي، كما لم تعلق هي حتى الآن مؤكدة ارتدائها الحجاب من عدمه.

واشتهرت ياسمينا بعد مشاركتها في الموسم الرابع لبرنامج "أراب جود تالنت" الذي خسرت لقبه في النهاية.

خلاف بين نجوى وأحلام

في أول مشاركة لياسمينا ببرنامج "أراب جوت تالنت" قامت بغناء أغنيتين هما "عن العشاق" و"سألوني عينيك" وهو ما دفع أحلام على منحها "الباز الذهبي" الذي نقل ياسمينا إلى النهائيات، إلا أن عضو لجنة التحكيم الإعلامي علي جابر لم يكن مقتنع.

وعقب "الباز الذهبي" انتقدت الفنانة نجوى كرم، عضو لجنة التحكيم بالبرنامج، صوت ياسمينا قائلة: "إن صوتها مستعار، ويخلو من الاحساس والشجن" في تدوينة لها على موقع "تويتر".

عقب تدوينة نجوى، صرحت أحلام قائلة: "إن صوت ياسمينا هو "صوت الرأس" أي أنه الأصلي وليس مستعارا"، وتابعت: "صوتك أصلي ومن رأسك مائة في المائة، ولا تهتمي بالانتقادات، فالأصلي أصلي والمستعار مستعارا".

دعم أحمد حلمي

وعقب إعلان خسارة ياسمينا كتب أحمد حلمي تدوينة على حسابه بموقع تويتر قائلاً "أريد أن أقول لياسمينا، يا ياسمينا صحيح أنت سنك صغير. بس صوتك كبير قوي"

وكانت ياسمينا قد علقت على علاقتها بأحمد حلمي واصفة اياه بأنه "البرنس" حيث أوضحت بأنه كان مصدر طمأنينة لها طوال فترة تواجدها بالبرنامج، بالإضافة إلى عشقها له كفنان قبل أن تشارك في البرنامج، وهذا سبب نظرتها له طوال مشاركتها بالبرنامج.

تصريحات ضد البرنامج

وكانت ياسمينا قد هاجمت البرنامج في مارس 2015 أثناء ظهورها كضيفة مع الاعلامية منى الشاذلي مؤكدة أنها وهي أن شخصا رفضت ذكر اسمه أخبرها بأنها لقب البرنامج لن يكون من نصيبها قبل إعلان النتيجة.

وأضافت أن الدها ناصر العلواني طالبها رغما عن ذلك بأن تستمر في البرنامج، وأن تغني لنفسها وللجمهور، وأن يظل لديها أملا بالفوز بلقب الموسم الرابع حتى لحظة إعلان النتيجة.

وقالت ياسمينا أنها شعرت طوال فترة مشاركتها في برنامج "اراب جوت تالنت" بانها في حالة حرب، خاصة بعد تصريحات الفنانة أحلام ضدها، إلا أن دفاع العديد من النقاد والفنانين عنها جعلها تشعر بالطمأنينية

والدها رفض الاحتكار

وكشف والد ياسمينا في مداخلة لبرنامج "معكم" للاعلامية منى الشاذلي أنه رفض توقيع عقود احتكار بملايين الجنيهات لصوت ابنته ياسمينا، مشيراً إلى أنه يفضل أن تحصل ابنته على 3 آلاف جنيه أجر حفل في الأوبرا، على أن تحصل على 3 ملايين جنيه من غنائها في مكان أخر، وهو ما لاقى ثناء من وزيرة الثقافة المصرية د.إيناس عبد الدايم.

وياسمينا من مواليد عام 1998، وبدأت الغناء في الاوبرا من سن الثانية عشر، ولها العديد من الحفلات تحت قيادة المايسترو سليم سحاب، كما لها قناة على اليوتيوب تنشر فيها مقاطع من حفلاتها.