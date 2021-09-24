الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبى تشهد ارتفاعًا فى الربع الثانى من 2021

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

زادت طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف بين أبريل ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تراجعها بسبب الجائحة.


وقدم إجمالي 103895 شخصًا طلب لجوء أولي إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، بزيادة قدرها 115% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 9% مقارنة بالربع السابق من العام.
 

وما زال المستوى الحالي للطلبات أقل بكثير من المستويات التي شهدها فى عام 2015 و2016، ومع ذلك، عندما كان يطلب أكثر من مليون شخص اللجوء كل عام، حيث فر الناس من الحرب والفقر في الشرق الأوسط.
 

وانخفضت طلبات اللجوء بشكل كبير في ربيع عام 2020، عندما فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيودًا على السفر لوقف انتشار كوفيد- 19.


ووفد معظم طالبي اللجوء في الربع الثاني من عام 2021، من سوريا وهم نحو 20500، تليها أفغانستان بعدد 13860 طالب لجوء، ثم باكستان بعدد 4430، وارتفع عدد الطلبات المقدمة من الأفغان بنسبة 216% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وهي زيادات أكبر بكثير من تلك التي تم رصدها من الأشخاص الوافدين من سوريا أو باكستان.

الاتحاد الأوروبي الجائحة طلبات اللجوء الاتحاد كورونا

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