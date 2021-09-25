التخفيضات تجذب أولياء الأمور لشوادر «كلنا واحد» لشراء الأدوات المدرسية

شهد شادر مبادرة "كلنا واحد" بميدان رمسيس إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور قبل انطلاق الدراسة، لشراء المستلزمات والأدوات الدراسية بأسعار مخفضة ابتداء من الأقلام والكشاكيل حتى الحقائب والملابس ضمن مبادرة وزارة وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، حيث تصل التخفيضات إلى 30%.

وقامت «الدستور» بجولة داخل الشادر ورصدت عدستها الإقبال وحركة البيع والشراء التي لا تهدأ طوال اليوم ووجود أفراد للتقديم المساعدة لمن يحتاج من أولياء الأمور وأيضا تقسم الشادر لأقسام متخصصة بنوع معين من البضائع كما تابعت أراء الزائرين عن المبادرة.

يقول طه عبد الغني أحد أوليا الأمور: «مبادرة كلنا واحد مكنته من شراء الحقائب المدرسية والأعراض المطلوبة خاصة وأن الأسعار في المحلات مرتفعة بشكل كبير ولديه ٤ أبناء في مراحل التعليم المختلفة»، مشيرا إلى أن الأسعار هنا مقبولة لحد كبير.

من جانبه، قالت ولي أمر تدعي أم أمير: «الموسم الدراسي يكبد الأسر مصاريف كثيرة خاصة وأن كان لديهم أكثر من طالب في التعليم فيتطلب شراء الملابس والحقائب والكشاكيل وغيرها من الأدوات لكل منهم على حدا ولا مفر منها».

وأعربت عن سعادتها بهذه المبادرة قائلة، إن المبادرات الحكومية المخفضة مهمة بشكل كبير لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المنخفضة، حيث تمكنهم من شراء كافة المتطلبات وبأسعار مناسبة جدا فضلا عن توفير كل ما يخص الطالب للموسم الدراسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.