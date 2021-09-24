الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يبلغ قمة 3 سنوات تقريبا وسط شح في الإمدادات

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات اليوم
الجمعة، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.
 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.9 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولار.
 

وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.


وكان هذا هو الأسبوع الثالث من المكاسب لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط بسبب تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأمريكي بفعل الإعصار أيدا في أواخر أغسطس .
 

وقالت لويز ديكسون كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي "مع اتجاه أسعار النفط لإتمام أسبوع آخر من المكاسب، تضع السوق في اعتبارها تأثيرا طويل الأمد لاضطرابات الإمدادات والسحب المحتمل من المخزونات الذي سيكون ضروريا لتلبية طلب المصافي".
 

وأضافت شركات الطاقة في الولايات المتحدة عشر منصات حفر للتنقيب عن النفط هذا الأسبوع، مما رفع عدد منصات النفط والغاز للشهر الرابع عشر على التوالي.
 

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة، لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتا من هذا الارتفاع.

وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل ، بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر النفط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس .

النفط الطاقة الولايات المتحدة حفر للتنقيب المخزونات اسعار النفط

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وائل لطفي

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