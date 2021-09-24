الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى مضاعفة الجهود بمجال الطاقة المتجددة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، العالم إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة لتفادي حدوث حالة طوارئ مناخية ومعالجة فقر الطاقة العالمي.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية عن جوتيريش قوله إننا نواجه اليوم "لحظة الحقيقة" فيما يخص تطورات المناخ، مشددًا على ضرورة إنهاء فقر الطاقة والحد من تغير المناخ.

وأضاف الأمين العام أن الحل يكمن في توفير طاقة ميسورة التكلفة ومتجددة ومستدامة للجميع.

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة أن الهدف هو تجديد نظام الطاقة العالمي الذي يتسبب في انبعاث نحو 75% من إجمالي الغازات المسببة للاحتباس الحراري حوالي العالم.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم، لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة، لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتًا من هذا الارتفاع.

وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل، بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر النفط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعًا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة اليوم الجمعة بعد أول بيع عام لاحتياطيات الدولة في الصين.

واشترت شركة بتروتشاينا المملوكة للدولة وشركة هينجلي للبتروكيماويات أربع شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 مليون برميل حسبما قالت مصادر مطلعة على مزاد الشراء.