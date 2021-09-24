السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير السياحة: جهود «الصحة» وراء رفع إنجلترا لاسم مصر من الدائرة الحمراء

غادة شلبى نائب وزير
غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثار

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن رفع إنجلترا لاسم مصر من الدائرة الحمراء يرجع إلى جهود وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات لمواجهة عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى حملات التطعيم التى جرت في القطاع السياحي.

وأضافت شلبي فى تصريح لـ"الدستور": “الإجراءات الاحترازية التى قمنا بها وإصدار شهادة السلامة الصحية لإعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية أشادت بها جميع المنظمات الدولية للسياحة”، موضحة أن السوق البريطانى يعد من الأسواق السياحة الرئيسية المصدرة للسياحة إلى القاهرة.

وأشارت إلى أننا نأمل أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي حذو إنجلترا، واستئناف الحركة السياحية منها وإلى مصر.

المملكة المتحدة وزارة الصحة لندن فيروس كورونا نائب وزير السياحة والآثار القطاع السياحي هيئة تنشيط السياحة

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