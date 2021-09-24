الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تدعو إلى الحوكمة العالمية لمواجهة وباء كورونا

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، المجتمع الدولي إلى "إرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية والشاملة"، لمواجهة وباء "كوفيد- 19".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير الجزائري تحت عنوان "التحالف من أجل تعددية الأطراف.. إعداد أجندتنا المشتركة"، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الوزاري المنظم على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لعمامرة إن "وباء كوفيد- 19 كشف العديد من النقائص في النظام الدولي وآليات ضبطه"، مضيفًا أنه بالمقابل هناك فرصة التفكير بصفة جماعية في الطريقة التي يمكن من خلالها تدارك النقائص وإرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية والشاملة".

واعتبر لعمامرة أن "ردود الفعل الفورية على الفيروس أعطت وللأسف الأفضلية للتصرفات الوطنية الأنانية على حساب التضامن العالمي"، مضيفًا أن "الاستفادة غير المنصفة من اللقاحات بين الدول المتقدمة والدول النامية أكدت هذا التوجه المؤسف".

وفي ذات السياق، ذكر لعمامرة دعم الجزائر للمنظمة العالمية للصحة ودورها المحوري في تسيير الجهود العالمية لمواجهة وباء "كوفيد- 19" عبر مختلف الآليات.

وأكد لعمامرة أن "الحصول على اللقاحات ومراجعة أنظمة البراءات للسماح بنقل التكنولوجيا هي بعض التدابير الأساسية لضمان استجابة أسرع لكورونا، وكذلك للتحديات الناشئة والمستقبلية".

من جهة أخرى، أشار وزير الشئون الخارجية الجزائري إلى أن هناك تحديًا وجوديًا آخر يواجه الإنسانية، والذي "يجب معالجته بشكل عاجل"، ويتعلق بأزمة المناخ وفقدان التنوع البيئي.

كورونا كوفيد اللقاح الصحة وزير الخارجية الجزائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

لينك تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال خاصة بالصرف الصحي

اكتشف سرا جديدا.. محمود سعد يكشف سبب توقف برنامجه

«الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس

أشهرها «قلعة الصليبية».. العالم السرى للسجون الإسرائيلية