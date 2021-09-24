الجزائر تدعو إلى الحوكمة العالمية لمواجهة وباء كورونا

دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، المجتمع الدولي إلى "إرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية والشاملة"، لمواجهة وباء "كوفيد- 19".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير الجزائري تحت عنوان "التحالف من أجل تعددية الأطراف.. إعداد أجندتنا المشتركة"، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الوزاري المنظم على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لعمامرة إن "وباء كوفيد- 19 كشف العديد من النقائص في النظام الدولي وآليات ضبطه"، مضيفًا أنه بالمقابل هناك فرصة التفكير بصفة جماعية في الطريقة التي يمكن من خلالها تدارك النقائص وإرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية والشاملة".

واعتبر لعمامرة أن "ردود الفعل الفورية على الفيروس أعطت وللأسف الأفضلية للتصرفات الوطنية الأنانية على حساب التضامن العالمي"، مضيفًا أن "الاستفادة غير المنصفة من اللقاحات بين الدول المتقدمة والدول النامية أكدت هذا التوجه المؤسف".

وفي ذات السياق، ذكر لعمامرة دعم الجزائر للمنظمة العالمية للصحة ودورها المحوري في تسيير الجهود العالمية لمواجهة وباء "كوفيد- 19" عبر مختلف الآليات.

وأكد لعمامرة أن "الحصول على اللقاحات ومراجعة أنظمة البراءات للسماح بنقل التكنولوجيا هي بعض التدابير الأساسية لضمان استجابة أسرع لكورونا، وكذلك للتحديات الناشئة والمستقبلية".

من جهة أخرى، أشار وزير الشئون الخارجية الجزائري إلى أن هناك تحديًا وجوديًا آخر يواجه الإنسانية، والذي "يجب معالجته بشكل عاجل"، ويتعلق بأزمة المناخ وفقدان التنوع البيئي.