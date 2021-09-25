شاهد عيان يروي تفاصيل مقتل عجوز على يد «فني دش» (فيديو)

لقت مسنة حتفها على يد “فني دش” بعدما تردد على منزلها عدة مرات لصيانة جهاز التليفزيون الخاص بها واستغل تواجدها بمفردها في المنزل، فحاول سرقتها بالإكراه فاستغاثت بصوت عالٍ فأقدم على قتلها بضربها بآلة حادة على رأسها وخنقها ولاذ بالفرار حتى تمكنت الشرطة من الوصول إليه واعترف بقتله المجني عليها وهي تبلغ من العمر 80 عامًا بغرض سرقتها وتوجهت النيابة إلى مسرح الجريمة برفقة الجاني لتمثيل الجريمة.



"الدستور" حاورت أحد شهود العيان للواقعة التي أقدم عليها فني الدش



وقال نبيل هاني أحد شهود العيان وصاحب متجر أثاث بجانب العقار الواقع به الجريمة، إن المتهم تردد على منزل السيدة أكثر من مرة بهدف إصلاح شاشة التلفزيون الخاصة بها، وعرف من خلال تردده على المنزل أن السيدة تعيش بمفردها لذلك نفذ جريمته بكل سهولة.

وأضاف أن رجال الأمن بدأوا في البحث عن الجاني منذ تلقي البلاغ حيث قاموا بتكثيف جهودهم وتفريغ الكاميرات الخاصة بمتجره وجميع المحال المجاورة للحادث ليتمكن رجال الشرطة من ظبط الجاني خلال أيام من تلقي البلاغ.

وأفاد أن المجني عليها كانت لا تختلط بالجيران وكانت ابنتها الصغيرة تتردد عليها لخدمتها و لجلب الطعام واحتياجات الحياة لها.

وكان قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وسرعان ما انتقل فريق البحث الجنائي لمكان الحادث تبين أن الجثة سيدة تبلغ من العمر 80 عامًا تعيش بمفردها، وكشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لكتم أنفاسها مما أسفر عن مقتلها وكان الدافع للجاني هو سرقة العجوز.

ومن خلال تحريات رجال الشرطة كشفت عن أن هناك فني كان يتردد على شقة المجني عليها وقتلها بهدف سرقتها ومن خلال التحقيق معه اعترف بالجريمة وبمكان المسروقات، وأكد خلال التحقيق معه أنه كان يتردد على شقة المجني عليها لعمل صيانة للدش وتمكن من معرفة أنها تعيش بمفردها وتتحرك بصعوبة ليضع خطته ويقوم بقتلها وسرقتها.

وأوضح خلال التحقيقات أن المجني عليها تعرفه جيدًا لذلك قامت بفتح الشقة له بشكل طبيعي وحاول أن يسرق مقتنياتها دون أن يلفت انتباها إلا أنها لاحظته مما جعله يقوم بكتم أنفاسها حتى لا تصرخ وقام بسرقة الشقة وهرب بعد ذلك.