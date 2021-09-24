علي جمعة: الصلاة في أوقاتها من علامات رضا الله على الإنسان

قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن من علامات رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان دوام التوفيق في العبادة والطاعة، فإذا لاحظ نفسه أنه موفق للحفاظ على الصلاة في مواقيتها فإن هذا من رضا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق لهذا، لذلك ينبغي على الإنسان الذي وجد نفسه أدَّى العبادات أن يحمد الله على هذا التوفيق من أداء الصلاة والصيام، التوفيق إلى إخراج الزكاة، التوفيق إلى الحج فالإنسان يعلم أنه مرضي عليه من الله، إذا وجد نفسه في رحمة الله، في طاعة الله.

وتابع "جمعة" عبر صفحته الرسمية: لو وجد الإنسان نفسه كثير الذنوب يعلم أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى الرجوع، يحتاج إلى الاستغفار، وأن هذا الشيء هو نذير له من أجل أن يعود إلى الله أما إذا وجد نفسه في طاعة، ووجد نفسه مستمراً في هذه الطاعة، فهذه علامة كبيرة من علامات رضا الله.



جدير بالذكر أن علي جمعة محمد عبد الوهّاب الشهير بـ علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - هو عالم دين إسلامي أزهري، وهو شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية من مواليد 3 مارس 1952 بمحافظة بني سويف،شغل منصب مفتي الديار المصرية خلال الفترة من 2003 إلى 2013؛ اشتهر بالعديد من الفتاوي الدينية والآراء المجددة.



اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لاثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020[2]) حسب تقييم المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بعمّان في الأردن[3]، عارض توريث الحكم في مصر في عهد الرئيس محمد حسني مبارك[4]، دعم القضية الفلسطينية وزار القدس[5]، له العديد من الأنشطة الاجتماعية التي ساعد بها الفقراء، وزار الكثير من البلدان ضمن حملة لما أسماه تصحيح صورة الإسلام المشوهة لدى الغرب، وله العديد من المقالات المنشورة بلغات عدة، وله العديد من الأعمال داخل دار الإفتاء المصرية خلال مدة توليه منصب الإفتاء.