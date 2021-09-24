المغرب: تلقيح 21 مليونا بجرعة كورونا الأولى

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ 21 مليونا و873 ألفا و313 شخصا حتى اليوم، بعد تلقي 133 ألفا و966 شخصا الجرعة الأولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن 172 ألفا و75 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 18 مليونا و300 ألف و124 شخصا.

يشار إلى أن المغرب قد تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.