الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«حال الفن لا يرضي أحد».. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد محمود

خالد محمود
خالد محمود

كشف الفنان خالد محمود عن حالته الصحية الحالية بعد إجرائه عملية في القلب بأربعة شرايين، قائلا إنه في فترة نقاهة الآن، وما حدث له هو تراكمات من الحزن.

وأضاف خالد محمود في تصريح لـ "الدستور": “حال الفن يحزن الجميع حالياً ولا يرضي أحد مش هزعل من الفن فقط ولكن هناك أمور وتراكمات جعلتني أدخل في هذه الحالة”.

خالد محمود

وتابع: "كثير من الفنانين يجلسون في منزلهم ولا يعملون يصل عددهم إلى 80% وكثيرون لما يقرب من أربع سنوات يقدمون عمل من فترة لأخري، وهذه أمور غير طبيعية".

أما بخصوص نقابة المهن التمثيلية متمثلة في الدكتور أشرف زكي، أوضح أنه “عمل اللي عليه وزيادة للأمانة دور النقابة ليس التشغيل ولكن كمتابعة لم يتركني نهائياً”، واصفا إياه بـ"ملاك الرحمة". 

خالد محمود

وقد كشف الفنان خالد محمود في تصريحات صحفية أنه منذ 6 أشهر كان يصور عملا فنيا فى لبنان، تطلب منه السفر من إلى هناك كثيرًا، بعدها شعر ببعض التعب، وبالصدفة خلال زيارته لطبيب الأسنان نصحه بأن يجرى بعض الفحوصات على القلب.

وأضاف محمود أنه أجرى الفحوصات الخاصة برسم القلب بالمجهود، وتبين وجود انسداد فى 4 شرايين، ورأى الأطباء ضرورة إجراء عملية "قلب مفتوح" .

وعن أعماله الفنية، قال: كان عندى 3 مسرحيات، واحدة انتهيت من عرضها، والثانية بعنوان "هاملت بالمقلوب" لا أعرف أن كنت سألحق بعرضها خلال الفترة المقبلة، والثالثة بعنوان "صحينا يا سينا" نعرضها للسنة الرابعة.

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