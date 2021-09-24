الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة البيئة تضبط 15 قضية و2 مأوى عشوائى غير مرخص لتربية الحيوانات

مأوى عشوائى غير مرخص
مأوى عشوائى غير مرخص لتربية الحيوانات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الجيزة، أسفرت عن ضبط 45 قضية.


فى مجال المحميات الطبيعية، تم ضبط 2 مأوى عشوائى غير مرخص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالإنقراض والإتجار فيها داخل مزرعتين كائنتين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

مأوى عشوائى غير مرخص لتربية الحيوانات

كما تم ضبط شخصين يعملان بالمزرعتين المشار إليهما، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 55 ببغاء -16 قرد - 23 سلحفاة "جميعها مجهولة المصدر"، مهربة ومهددة بالإنقراض ومحظور الإمساك أو الإتجار بها وغير محصنة بيطرياً - 4 محنطات حيوانية، ولقد تم إيداع الحيوانات بإحدى الجهات المختصة لرعايتها.
 

 

مأوى عشوائى غير مرخص لتربية الحيوانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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