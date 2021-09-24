الاستخبارات الروسية: الغرب يتحمل مسئولية الأحداث الجارية فى أفغانستان

قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم، إن فكرة إشراك الدول الغربية في المحادثات المتعلقة بمناقشة الوضع الرهن في أفغانستان تبدو "منطقية"، مُشيرًا إلى أن الغرب يتحمل مسئولية الأحداث الجارية هناك، وعليه تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

وأضاف ناريشكين- في تصريحات إعلامية، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "يتعين علينا إشراك دول الغرب في هذا الحوار، أعتقد أن الفكرة تبدو منطقية، إذ يحتاج الغرب إلى إدراك حقيقة أن أفعاله قد نتجت عنها خسائر كبيرة لأفغانستان".

وشدد على أن الغرب يقع على عاتقه مسئولية توفير الدعم المالي إلى أفغانستان حتى يتمكن البلد من العودة إلى الحياة الطبيعية.

كما حمل المسئول الروسي، وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية، مسئولية التطورات الأخيرة في أفغانستان، مٌضيفًا أن الأمريكيين خلفوا وراءهم دمارًا واقتصادًا مدمرًا في البلد الذي مزقته الحرب.