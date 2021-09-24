الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق عراقى مصرى أردنى على إنجاز مشروعات بمجال الاقتصاد والطاقة والكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

اتفق وزراء خارجية العراق ومصر والأردن على ضرورة البدء بإنجاز المشاريع المشتركة في مجال الاقتصاد والطاقة والكهرباء، مع ضرورة تحديد جهات المُتابعة بما يخدم ويحقق المصالح على كافة الأصعدة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية- في بيان، اليوم- أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، شارَك أمس، في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع وزير الخارجية سامح شكريّ، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفديّ، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك، لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، مشيدين في الوقت ذاته بآلية العمل المُعتمدة، وبما ينعكس بشكل إيجابيّ مع الدول الثلاث.

وأوضحت الوزارة أنه تم بحث آخر التطورات والمُستجدات على الساحة الإقليميَّة والدوليَّة وانعكاساتها على المنطقة، مُؤكَّدين ضرورة تهيئة أرضيّة إيجابيّة مُشترَكة لتطوير العلاقات بين دول المنطقة، كما تم الاتفاق على عقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة في عمان لمُتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائيّ.

كما أعربوا عن دعمهم وتمنياتهم بالنجاح للانتخابات البرلمانية العراقية، المُزمعُ إجراؤها خلال شهر أكتوبر المُقبل.

وزارة الخارجية العراقية الطاقة الكهرباء الأردن مصر

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