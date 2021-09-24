السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة تنفى انزلاق جبل على طريق في المقطم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

نفت محافظة القاهرة، مساء اليوم، انزلاق جبل على طريق في المقطم.

وقال اللواء إابراهيم عوض المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة ومسئول وحدة المتابعة وإدارة الأزمات، إنه لم تحدث أي انزلاقات جبلية بالهضبة الوسطى أمام مطلع السبعين فدان بالمقطم. 
وأكد لـ"الدستور"، أن  أجهزة حي المقطم عاينت طريق الهضبة الوسطى أمام مطلع السبعين فدان بالمقطم وذلك بعد ورود شكاوى من الأهالي بالمنطقة المحيطة.

وأشار المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة  إلى أن المنطقة الواقعة بمطلع السبعين فدان محل الشكوى غير مأهولة بالسكان.

يذكر أن حي المقطم يقع أعلى جبل المقطم بالقاهرة، ينقسم إلى ثلاث هضبات “الهضبة العليا والوسطى والسفلى أو الصغرى”. 
 

المقطم حي المقطم انزلاق جبلي محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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