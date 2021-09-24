نشاط مكثف لأعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب» خلال الإجازة البرلمانية

كثف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من جهودهم وأنشطتهم جهودها خلال فترة الإجازة البرلمانية، وهو الأمر الذي بدا جليًا بشكل ملحوظ خلال الندوات والفعاليات والمؤتمرات وورش العمل التي شارك فيها أعضاء التنسيقية على مدار الأيام القليلة الماضية، فضلًا عن الدور الخدمي الذي يقوم به نواب هذا الكيان.

بداية، استقبل القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم عماد خليل، ونادر مصطفى، ومي كرم جبر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي، ونهى زكي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطه أحمد، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية.

وحضر اللقاء قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ورحب رئيس الإنجيلية بوفد التنسيقية، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقساوسة جدد في مختلف أنحاء الجمهورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.

وأشاد أعضاء التنسيقية بنشاط الهيئة والطائفة الإنجيلية، وأكدوا اعتزازهم بدورهما في خدمة المجتمع.

فيما شارك وفدًا أخر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج في افتتاح معرض «ديارنا» للأسر المنتجة، والمقام تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي بمول مصر.

وافتتح المعرض بحضور كل من الدكتورة وفاء أبو بكر الكيلاني، والدكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويقدم المعرض المنتجات المحلية والحرف التراثية على مستوى المحافظات المصرية، حيث شارك في المعرض أكثر من ١٣ محافظة.

وتضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من حازم عمر نائب محافظ قنا، النائب أحمد فتحي، النائبة هدى عبد الستار، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد حامد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ورحبت الوزيرة، بالحضور من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحرصهم علي دعم الأسر المنتجة وتشجيع المنتجات المحلية.

في السياق نفسه، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تكريم الفريق الفائز في ختام بطولة الدوري الرياضي الذى نظمه الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" وتسلم الفائزون الميداليات وكأس البطولة.

وحضر التكريم كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلي الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين، وعلق على البطولة أحمد شوبير، وضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، أحمد فتحي، رحاب عبد الغنى، هدى عمار، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب محمد فريد.

كما شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسة إدراك تحت عنوان "نظرة على الإطار الوطني لتأهيل السيدات والفتيات الناجيات من العنف".

ومثل التنسيقية، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر والنائب محمد عبدالعزيز أعضاء مجلس النواب بمجلس النواب.

كما شارك في الندوة كل من الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، والدكتور أمينة عثمان مسئول وحده المرأة الآمنة بالقصر العيني، وجاكلين ممدوح مدير إدارة المرأة بالقصر العيني، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإداريةـ والمقدم تامر عبدالمنعم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وهبة لطفي من المركز المصري لحقوق المرأة .

وأكدت النائبة أميرة صابر في كلمتها على أهمية وجود تشريع جديد خاص بالعنف الأسري، كما أشادت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقت مؤخرا، مؤكدةً أن السعي نحو تحقيقها سيكون إنجازا كبيرا فيما تحققه مصر في هذا الملف، مشيرة إلي ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات الحالي.

وعبرت النائبة سها سعيد في كلمتها على صدق مساعي الدولة المصرية في تحسين أوضاع المرأة بشكل عام والذي تضمنته استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، وأن بعض النصوص في قانون العقوبات تمييزية ضد المرأة ولا تتسق مع ما منحه دستور ١٤ لها.

وأعلنت سها سعيد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة للتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن توفير وحدات سكنية مجهزة من مشروعات الوزارة بجميع المحافظات لاستضافة المعيلات من الناجيات من العنف حتى استقرار أوضاعهن وتمكينهن اقتصاديًا حفاظًا على سلامتهن وسلامة أبنائهن.

واستكمالا للأنشطة نواب تنسيقية الأحزاب، عقد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار ثلاثة أيام ورش عمل مكثفة استعداداً لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ويهدف الملتقى الأول إلى تقييم الأداء العام لأعضاء التنسيقية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، ومناقشة ما تم إرجائه من قوانين ودراسات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني.

كما يستهدف أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إجراء العديد من الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة.

وسيُختتم الملتقى بزيارة رسمية لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجامعة الجلالة لتفقدها والاطلاع على هذا الصرح التعليمي المتميز.

وتعد هذه اللقاءات تعمل على توطيد أواصر الثقة بين الأعضاء والتي ظهرت في التناغم بينهم مع التنوع الأيدولوجي الذي يميز كيان التنسيقية تحت مظلة الصالح الوطني.