كل ما تريد معرفته عن جائزة «إيمي» المرشحة لها منة شلبي

بعد مسيرة طويلة من العمل الجاد ومجهود كبير تصدرت على إثره الفنانة منة شلبي ترشحها لجائزة "إيمي" الدولية عن فئة أفضل ممثلة، وذلك عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، وهي نفس الفئة التي تتنافس فيها على الجائزة مع 3 ممثلات أخريات وأعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون المسؤولة عن توزيع جوائز "إيمي"، ترشيح الفنانة منة شلبي.

وقالت الأكاديمية عبر موقعها الرسمي، إن الممثلة منة شلبي، حصلت على ترشيحها الأول لجوائز "إيمي" عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة "في كل أسبوع يوم جمعة".

وصرح رئيس الأكاديمية الدولية، بروس بايسنر، قائلا: "نحن فخورون جدا بالمرشحين والعدد القياسي من البلدان المشاركة بأعمال لمعت وبرزت في ظل جائحة كورونا الذي أثر على الصناعة كثيرا"وضمت القائمة مرشحين نجوم وأعمال تلفزيونية، من دول كثيرة، منها مصر والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والبرتغال.

وتعتبر منة شلبي هي الفنانة المصرية والعربية الأولى المرشحة للجائزة عن عمل ناطق بالعربية في تاريخ الجائزة، وتعتبر فئة أفضل ممثلة من الفئات المستحدثة في جوائز إيمي العالمية، والتي بدأت تقديمها في 2005، وحصلت عليها للمرة الأولى الممثلة الصينية هي لين عن دورها في مسلسل Slave Mother.

نجمات تنافسن منة شلبي

ينافس الفنانة منة شلبي على جائزة إيمي الدولية أفضل ممثلة فى أعمال تليفزيونية ثلاث نجمات هن: هالي سكوايرز في مسلسل "مواد الكبار"، وآن جرابين في مسلسل "باتريا"، وشهدت القائمة 44 مرشحا عبر 11 فئة وعددًا قياسيًا من 24 دولة، جاء في مقدمتها بجانب المسلسل المصري "في كل أسبوع يوم جمعة" عن رواية إبراهيم عبدالمجيد معالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في حفل كبير في مدينة نيويورك في 22 نوفمبر.

طريقة التقديم لجائزة "إيمي"

وتقوم شركات الإنتاج بترشيح أعمالها إلى فئات الجوائز المختلفة، ويشترط أن تكون الأعمال منتجة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون بدأ عرضها في الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، وتختار لجان التحكيم الترشيحات للجوائز التي يعلن عنها في سبتمبر، قبل شهرين من إقامة حفل إعلان الجوائز في نوفمبر.