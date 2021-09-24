السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن جائزة «إيمي» المرشحة لها منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي

بعد مسيرة طويلة من العمل الجاد ومجهود كبير تصدرت على إثره الفنانة منة شلبي ترشحها لجائزة "إيمي" الدولية عن فئة أفضل ممثلة، وذلك عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، وهي نفس الفئة التي تتنافس فيها على الجائزة مع 3 ممثلات أخريات وأعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون المسؤولة عن توزيع جوائز "إيمي"، ترشيح الفنانة منة شلبي.

وقالت الأكاديمية عبر موقعها الرسمي، إن الممثلة منة شلبي، حصلت على ترشيحها الأول لجوائز "إيمي" عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة "في كل أسبوع يوم جمعة".

وصرح رئيس الأكاديمية الدولية، بروس بايسنر، قائلا: "نحن فخورون جدا بالمرشحين والعدد القياسي من البلدان المشاركة بأعمال لمعت وبرزت في ظل جائحة كورونا الذي أثر على الصناعة كثيرا"وضمت القائمة مرشحين نجوم وأعمال تلفزيونية، من دول كثيرة، منها مصر والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والبرتغال.

وتعتبر منة شلبي هي الفنانة المصرية والعربية الأولى المرشحة للجائزة عن عمل ناطق بالعربية في تاريخ الجائزة، وتعتبر فئة أفضل ممثلة من الفئات المستحدثة في جوائز إيمي العالمية، والتي بدأت تقديمها في 2005، وحصلت عليها للمرة الأولى الممثلة الصينية هي لين عن دورها في مسلسل Slave Mother.

نجمات تنافسن منة شلبي

ينافس الفنانة منة شلبي على جائزة إيمي الدولية أفضل ممثلة فى أعمال تليفزيونية ثلاث نجمات هن: هالي سكوايرز في مسلسل "مواد الكبار"، وآن جرابين في مسلسل "باتريا"، وشهدت القائمة 44 مرشحا عبر 11 فئة وعددًا قياسيًا من 24 دولة، جاء في مقدمتها بجانب المسلسل المصري "في كل أسبوع يوم جمعة" عن رواية إبراهيم عبدالمجيد معالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في حفل كبير في مدينة نيويورك في 22 نوفمبر.

طريقة التقديم لجائزة "إيمي"

وتقوم شركات الإنتاج بترشيح أعمالها إلى فئات الجوائز المختلفة، ويشترط أن تكون الأعمال منتجة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون بدأ عرضها في الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، وتختار لجان التحكيم الترشيحات للجوائز التي يعلن عنها في سبتمبر، قبل شهرين من إقامة حفل إعلان الجوائز في نوفمبر.

مصر الارجنتين فرنسا البرازيل مصري المرشحين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

الصحة: فتح مراكز الشباب للتسجيل والتلقيح ضد كورونا.. الأحد المقبل

بعد ارتدائها الحجاب.. محطات في رحلة ياسمينا العلواني

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

لينك تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021

غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال خاصة بالصرف الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس

أشهرها «قلعة الصليبية».. العالم السرى للسجون الإسرائيلية