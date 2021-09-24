إيطاليا: على المجتمع الدولى العمل مع الليبيين لتجاوز الجمود الراهن

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، دعم بلاده لعملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي؛ لتجاوز الجمود الراهن لضمان إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.

وقال دراجي- في مداخلة عبر الفيديو في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم، إن الاهتمام بالوضع في أفغانستان وفي جميع أنحاء آسيا الوسطى يجب ألا يصرف الانتباه عن عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة.