في ذكرى ميلاده.. 10 معلومات عن أسطورة المواويل الشعبية محمد طه

يحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب الشعبي ومطرب المواويل محمد طه والذي ترك لنا تاريخا كبيرا في المواويل وصل عددها إلى أكثر من ١٥ ألف موال.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز معلومات عن المطرب محمد طه:

* ولد محمد طه يوم 24 سبتمبر عام 1922 بمحافظة سوهاج.



* انتقلت اسرته من الصعيد واستقرا في قرية سندبيس بالقناطر الخيرية.

* عمل في سن الصغر بأحد مصانع النسيج بمنطقة شبرا.



* اكتشف أصدقائه موهبته في الغناء والقاء المواويل وبدأ مشواره الفني في موالد السيدة زينب والحسين.



* قام الاذاعي طاهى ابو زيد بسماعه وفي إحدى حفلاته بالموالد وطلب منه أن يحضر للإذاعة ليتم اعتماده بعد ذلك في الإذاعة المصرية بعد اجتيازه الاختبار بتفوق.



* في بداية الخمسينيات بدأ محمد طه بالمشاركة في الأفلام السينمائية التي تعاون خلالها مع عدد من كبار المخرجين والنجوم بالتمثيل والغناء فكان يجسد شخصية المطرب الشعبي.

* أول الأفلام التي شارك بها "دعاء الكروان" من بطولة فاتن حمامة، وشارك أيضا في فيلم "حسن ونعيمة" والذي يعد أول أفلام السندريلا سعاد حسني السينمائية وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "الراوي".



* 40 فيلما سينمائيا حصيلة أعماله في السينما.

* عام 1991 شارك في اخر أفلامه السينمائية بعنوان "نص دستة مجانين".



* رحل عن عالمنا في يوم 12 نوفمبر عام 1996 عن عمر ناهز 94 عاما.