مجلس إدارة كاريتاس مصر يلتقي نظيره اللبناني

ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أن مجلس إدارة جمعية كاريتاس- مصر، برئاسة الدكتور جميل حليم، استقبل اليوم الجمعة، الدكتور نقولا الحجار، نائب رئيس كاريتاس- لبنان، بالمقر الإداري للجمعية بشبرا.

وحضر اللقاء كل من المطران چورچ شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بمجلس الإدارة، والدكتور أيمن صادق، المدير العام بالجمعية.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك إن اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجمعيتين، والمبادرات التي تقدمها مصر للشعب اللبناني، بالإضافة إلى دعم التطوير المؤسسي لكاريتاس مصر، واللبناني.