الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مجلس إدارة كاريتاس مصر يلتقي نظيره اللبناني

مجلس إدارة كاريتاس
مجلس إدارة كاريتاس مصر

ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أن مجلس إدارة جمعية كاريتاس- مصر، برئاسة الدكتور جميل حليم، استقبل اليوم الجمعة، الدكتور نقولا الحجار، نائب رئيس كاريتاس- لبنان، بالمقر الإداري للجمعية بشبرا.

وحضر اللقاء كل من المطران چورچ شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بمجلس الإدارة، والدكتور أيمن صادق، المدير العام بالجمعية.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك إن اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجمعيتين، والمبادرات التي تقدمها مصر للشعب اللبناني، بالإضافة إلى دعم التطوير المؤسسي لكاريتاس مصر، واللبناني.

الأنبا إبراهيم اسحق الأنبا باخوم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركي الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال خاصة بالصرف الصحي

اكتشف سرا جديدا.. محمود سعد يكشف سبب توقف برنامجه

نسرين طافش بـ«عباءة خضراء»

وزير المالية: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل

بيراميدز يطيح بـ سموحة ويتأهل إلى ربع نهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشهرها «قلعة الصليبية».. العالم السرى للسجون الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: رجل عادى لدولة معقدة

عباس يعطى إسرائيل مهلة للانسحاب إلى حدود 1967