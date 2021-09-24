التشكيلي سمير عبدالغني يكشف وصية جمعة فرحات

نعى الفنان التشكيلي سمير عبد الغني، اليوم الجمعة، رسام الكاريكاتير جمعة فرحات، الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عاما.

وقال عبد الغني في تصريح لـ"الدستور"، إن أسرة جمعة فرحات قالت إنه سيتم دفنه اليوم فى مقابر الأسرة على طريق الفيوم، لكنهم لم يحددوا بعد موعد إقامة العزاء.

وعن وصية "فرحات" الأخيرة، قال: "كان من أحلامه إعداد المتحف العربي لأعمال الكاريكاتير المقرر افتتاحه قريبا فى منطقة المنيب، فقد كان حريصا على إتمام المتحف الذى أهداه بعض أعماله، وانتهى من كل التجهيزات الخاصة به ولكن من المقرر أن يتم افتتاحه بعد انتهاء تمهيد الطريق الذى أمامه، فهى المنطقة التى شهدت ميلاده".

ولد الفنان جمعة فرحات في 24 أبريل 1941 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1964، وهو العام نفسه الذي التحق فيه بمؤسسة روزاليوسف الصحفية، والتي عمل بها على مدار 35 عامًا، وظل يرسم لجريدة الأهرام ويكلي منذ إصدارها الأول عام 1990، ثم بدأ بنشر أعماله بجريدة الأهرام اليومية منذ 1999 حتى الآن.

كما رسم لمجلة الأطفال الإماراتية "ماجد" من عام 1972 حتى 1979.

وحصل جمعة فرحات على جائزة علي ومصطفى أمين، كذلك جائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989.