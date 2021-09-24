الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للفتيات.. 6 ألوان لأحمر الشفاه تتناسب مع الذهاب للجامعة

أحمر الشفاه
أحمر الشفاه

بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، هناك فتيات يدخلن الجامعة لأول مرة ولا يعرفن ألوان المكياج المناسبة للذهاب بها للجامعة.

ولكن الخطأ الذي تقع به الفتيات كثيراً خلال الجامعة عند وضع مكياج الشفاه، هو اختيار ألوان أحمر الشفاه القوية والصارخة والتي لا تتناسب تماماً مع المكان أو الوقت النهارى للجامعة لذا يقدم “الدستور” 6 ألوان لأحمر الشفاه تتناسب مع الذهاب للجامعة يمكن وضعها نقلا عن موقع lofficielusa الأمريكي.

الألوان الكشمير:

الألوان الكشمير مناسبة جدا للذهاب إلى الجامعة فهي بجميع درجاتها وخاصة الفاتحة المط منها تناسب جميع الوان البشرة المختلفة ولا تحتاج الى وضع الكثير من المكياج معها.

اللون الوردي الفاتح:

اللون الوردي الفاتح بدرجاته وخاصة المط هو الأقرب للون الشفاه الطبيعي لذلك فإن وضعه يومياً لا يحتاج مجهود كبير خلال وضعه حتى لو تم وضعه دون اي مكياج اخر كما أنه يمكن وضعه اكثر من مرة في اليوم. 

 

اللون الخوخي:

أحمر الشفاه باللون الخوخي خاصة المط من الألوان المفضلة لدي الفتيات في الجامعة فهو مناسب كثيراً للاطلالات النهارية.

 

البرتقالي الفاتح المطفي:

من ألوان أحمر الشفاه المناسبة للجامعة، هو أحمر الشفاه باللون البرتقالي الفاتح المط يكون مناسب بشكل كبير للإطلالات النهارية، ويمنحك لوك طبيعي وهادئ.

الألوان النيود:

أحمر الشفاه بالالوان النيود هو الاختيار الأصح لأي فتاة تبحث عن لوك مكياج مناسب للجامعة فمن المعروف أن الالوان النيود بدرجاتها المختلفة تمنح مظهر طبيعي للغاية، ولكن يجب اختيار الدرجة التي تتناسب مع لون البشرة.

أحمر الشفاه الجلوسي:

يمكن للفتيات وهن ذاهبات للجامعة فقط الاعتماد على أحمر الشفاه الجلوسي فهو بالتأكيد سيمنح شفاههن اللمعان اللازم بالإضافة إلى المظهر الطبيعي كما أنه سيكون من السهل إعادة وضعه في أي وقت خلال اليوم.

الجامعة العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 اختيار ملابس الجامعة العام الدراسى الجديد الألوان الكشمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

لينك تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال خاصة بالصرف الصحي

اكتشف سرا جديدا.. محمود سعد يكشف سبب توقف برنامجه

«الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس

أشهرها «قلعة الصليبية».. العالم السرى للسجون الإسرائيلية