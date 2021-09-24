للفتيات.. 6 ألوان لأحمر الشفاه تتناسب مع الذهاب للجامعة

بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، هناك فتيات يدخلن الجامعة لأول مرة ولا يعرفن ألوان المكياج المناسبة للذهاب بها للجامعة.

ولكن الخطأ الذي تقع به الفتيات كثيراً خلال الجامعة عند وضع مكياج الشفاه، هو اختيار ألوان أحمر الشفاه القوية والصارخة والتي لا تتناسب تماماً مع المكان أو الوقت النهارى للجامعة لذا يقدم “الدستور” 6 ألوان لأحمر الشفاه تتناسب مع الذهاب للجامعة يمكن وضعها نقلا عن موقع lofficielusa الأمريكي.

الألوان الكشمير:

الألوان الكشمير مناسبة جدا للذهاب إلى الجامعة فهي بجميع درجاتها وخاصة الفاتحة المط منها تناسب جميع الوان البشرة المختلفة ولا تحتاج الى وضع الكثير من المكياج معها.

اللون الوردي الفاتح:

اللون الوردي الفاتح بدرجاته وخاصة المط هو الأقرب للون الشفاه الطبيعي لذلك فإن وضعه يومياً لا يحتاج مجهود كبير خلال وضعه حتى لو تم وضعه دون اي مكياج اخر كما أنه يمكن وضعه اكثر من مرة في اليوم.

اللون الخوخي:

أحمر الشفاه باللون الخوخي خاصة المط من الألوان المفضلة لدي الفتيات في الجامعة فهو مناسب كثيراً للاطلالات النهارية.

البرتقالي الفاتح المطفي:

من ألوان أحمر الشفاه المناسبة للجامعة، هو أحمر الشفاه باللون البرتقالي الفاتح المط يكون مناسب بشكل كبير للإطلالات النهارية، ويمنحك لوك طبيعي وهادئ.

الألوان النيود:

أحمر الشفاه بالالوان النيود هو الاختيار الأصح لأي فتاة تبحث عن لوك مكياج مناسب للجامعة فمن المعروف أن الالوان النيود بدرجاتها المختلفة تمنح مظهر طبيعي للغاية، ولكن يجب اختيار الدرجة التي تتناسب مع لون البشرة.

أحمر الشفاه الجلوسي:

يمكن للفتيات وهن ذاهبات للجامعة فقط الاعتماد على أحمر الشفاه الجلوسي فهو بالتأكيد سيمنح شفاههن اللمعان اللازم بالإضافة إلى المظهر الطبيعي كما أنه سيكون من السهل إعادة وضعه في أي وقت خلال اليوم.