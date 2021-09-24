الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الفصام.. أعراض أكثر الأمراض العقلية المزمنة بين الرجال

أعراض الفصام
أعراض الفصام

يعتبر الفصام من الأمراض العقلية المزمنة، يتميز بأفكار مضطربة وسلوكيات غير طبيعية وسلوكيات معادية للمجتمع، فهو اضطراب ذهاني يصاب به الرجال اكثر من النساء، حيث يصيب الفصام حوالي 1.1٪ من سكان العالم.

ووفقًا لما ذكره موقع "emedicinehealth" الطبي، فعلاج الفصام له تأثير هائل على الاقتصاد، حيث يتكلف ما بين 32.5 و 65 مليار دولار كل عام، حيث يعتبر الرجال هم أكثر المصابين بهذا المرض العقلي.

كما أن الفصام عند الأطفال الصغار نادر الحدوث، حيث يقدر المعهد الوطني للصحة العقلية، أن طفلًا واحدًا فقط من كل 40.000 طفل يعاني من ظهور أعراض الفصام قبل سن 13 عامًا.

وهناك خمسة أنواع من الفصام، حيث يتم تصنيفها حسب أنواع الأعراض التي تظهر على الشخص عند تقييمه، مثل انفصام الشخصية، الفصام المشوش، الفصام القطني، الفصام غير المتمايز والفصام المتبقي.

يتميز الفصام المصحوب بجنون العظمة بسلوك نرجسي، بما في ذلك الأوهام والهلوسة السمعية، حيث يظهر السلوك المصاب بجنون العظمة من خلال الشعور بالاضطهاد أو المراقبة أو أحيانًا يرتبط هذا السلوك بشخص مشهور.

ويُظهر الأشخاص المصابون بالفصام المصحوب بجنون العظمة الغضب والقلق والعداء، فعادة ما يكون لدى الشخص أداء فكري طبيعي نسبيًا والتعبير عن العاطفة.

كما يتسم الشخص المصاب بالفصام غير المنظم سلوكيات غير منظمة أو كلام قد يكون غريبًا أو يصعب فهمه، فقد يظهرون مشاعر أو ردود أفعال غير ملائمة لا تتعلق بالموقف الحالي.

أعراض الفصام الاكثر انتشارًا؟

تُظهر بيانات مسح التصوير بالرنين المغناطيسي المركبة بمناطق فقدان المادة الرمادية على مدى 5 سنوات لعدد من المشاركين في أحدى الدراسات التي نشرها موقه "نيتشر" الطبي.

كثير من المصابين بالفصام لا يبدو عليهم المرض ومع ذلك، فإن العديد من التغييرات السلوكية ستجعل الشخص يبدو "متوقفًا" مع تقدم المرض، حيث تشمل الأعراض الانسحاب الاجتماعي، القلق، الهلوسة، مشاعر بجنون العظمة أو مشاعر الاضطهاد، فقدان الشهية أو إهمال الأكل.

جنون العظمة المصابين بالفصام المعهد الوطني للصحة المرض العقلي أعراض الفصام

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وائل لطفي

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