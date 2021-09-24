شكري ومقداد يبحثان سبل إنهاء الأزمة السورية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، نظيره السوري فيصل مقداد، ‏بمقر البعثة المصرية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين بحثا سبل إنهاء الأزمة السورية.

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية مهمة على هامش أعمال الأمم المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية وأبرز الملفات الإقليمية والدولية