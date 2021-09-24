كشف ملابسات مقتل مُسنة داخل مسكنها بالعمرانية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة مُسنة داخل مسكنها بالجيزة.

وكان تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من بعض الأهالى بمقتل مُسنة داخل شقتها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن جثة المذكورة بها عدة كدمات بأماكن مختلفة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها، وما قررته كريمتها أن والدتها تقيم بمفردها ولدى حضورها للاطمئنان عليها وجدت الباب الحديدى للشقة مفتوح على غير العادة واكتشفت وفاتها وسرقة (هاتفها المحمول، شاشة عرض، مبلغ مالى).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كهربائى وفني دش - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بسابقة تردده على المجنى عليها بإجراء بعض الإصلاحات وطلبها منه مؤخراً الحضور مرة أخرى لإجراء بعض الإصلاحات فاختمر فى ذهنه سرقتها لكونها مقيمة بمفردها، وبتاريخ الواقعة توجه إلى شقة المجنى عليها ولدى فتحها الباب قام بكتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة، واستولى على المسروقات وفر هارباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.