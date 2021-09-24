كم تبلغ أسعار حلاوة المولد النبوي 2021 ؟.. تعرف على التفاصيل

حلاوة المولد النبوي 2021.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2021، مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2021، والذي من المقرر أن يوافق 18 أكتوبر، ولأن حلوى المولد تعد من أهم طقوس المصريين، ينشر "الدستور" في السطور التالية، أسعار حلاوة المولد 2021.

أسعار حلاوة المولد 2021 في المحلات



- قطعة السمسمية الواحدة نحو 15 جنيها.

- الفولية نحو 15 جنيها.

- الحمصية نحو 15 جنيها.

- القطعة الواحدة من فستقيه ما بين 60 إلى 70 جنيها.

- قطعة لوزيه ما بين 60 إلى 70 جنيها.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2021 في حلواني الصعيدي

- سعر العبوة الميكس جولد 500 جرام، 32 جنيه.

- سعر العبوة ميكس جولد 1 كيلو 62 جنيه.



- سعر العبوة ميكس جولد 1.5 كيلو بسعر 93 جنيها

- سعر عبوة ميكس جولد 2 كيلو 124 جنيه.



- سعر عبوة ميكس جولد 3 كيلو 186 جنيه.

- سعر الميكس كروكند 500 جرام 32 جنيه.



- سعرالميكس كروكند 1 كيلو 62 جنيه.

- سعر علبة ميكس ملابن 1 كيلو 65 جنيه.



- سعر علبة كرانش ميكس M 120 جنيه.

- سعر علبة كرانش ميكس L 250 جنيه.



- سعر علبة كرانش ميكس XL 430 جنيه.

- سعر علبة بندقية 12 قطعة 108 جنيهات.



- سعر علبة لوزية 12 قطعة 108 جنيهات.

- سعر علبة فسدقية 12 قطعة 204 جنيهات.



- قطعة بندقية بسعر 9 جنيه.

- قطعة لوزية بسعر 9 جنيه.



- قطعة فسدقية بسعر 17 جنيه.

- سعر علبة سودانية 500 جرام 31 جنيه.



- سعر علبة سمسمية 500 جرام 35 جنيه.

- بلغ سعر علبة الحمصية 30 جنيه.



- سعر علبة مارشميلو فرنساوي 250 جرام 22 جنيها

- سعر علبة نوجا سوداني بسعر 250 جرام 25 جنيه.



- سعر علبة نوجا لوز 250 جرام 50 جنيه.

- سعر علبة نواعم حمص 500 جرام 24 جنيه.



- سعر علبة نواعم سوداني 500 جرام 24 جنيه.

- سعر علبة ملبن عين جمل حبل 500 80 جنيه.



- سعر علبة ملبن مكسرات 500 جرام 28 جنيه.

- سعر علبة ملبن سادة جيلي 500 جرام 14 جنيه.



- سعر علبة سندوتش قمر الدين بالمكسرات 500 جرام 40 جنيه.

- سعر علبة لديدة بيضاء وحمراء 500 جرام 45 جنيه.



أسعار حلاوة المولد النبوي 2021 في إيتوال



- سعر قرص ميني ( سمسم، حمص، فول) 10 جنيه.

- سعر قرص مخصوص مكسرات 20 جنيه.



- سعر باكيت (حمصية، سمسمية) 15 جنيه.

- سعر الدومية بندق 10 جنيه.



- سعر الباكيت فوليه 20 جنيه.

- بلغت لديدة مكسرات نحو 20 جنيه.



- سعر باكيت فسدقية 50 جنيه.

- سعر حمام مكسرات 20 جنيه.



- سعر باكيت لوزية 30 جنيه.

- سعر بسيمة مكسرات 25 جنيه.



- سعر باكيت بندقية 35 جنيه.

- سعر باكيت كاجو 40 جنيه.



- ملبن حبل عين جمل 35 جنيه.

- شكلمة فسدق 20 جنيه.

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- ملبن مكسرات 20 جنيه.

- ساندوتش قمر الدين 25 جنيه.



- ملبن (جيلي سادة) 10 جنيه.

- مربي مكسرات 20 جنيه.



- ملبن أوريجنال فورست 25 جنيه.

- قشطة مكسرات 20 جنيه.



- نوجا مكسرات 25 جنيه.

- مشبك إيتوال 10 جنيه.



- ميكس باور 25 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد في إيتوال



علبة لوكس 10 قطع بـ35 جنيه.

علبة لوكس 18 قطعة بـ70 جنيه.

كنوز بـ80 جنيه مصري.

لوكس 37 قطع بـ 170 جنيه.

العلبة اللوكس 26 قطعة بـ 115 جنيه.

علبة لوكس 38 قطعة بـ230 جنيه.

العلبة إيليت 48 قطعة بـ285 جنيه.

علبة إيليت 52 قطعة: 390 جنيه.

العلبة إيليت 70 قطعة بـ500 جنيه.

علبة كنوز بـ400 جنيه.

تورتة المولد بـ 470 جنيه.

علبة بريميوم بـ 900 جنيه.

إيتوال الهرم الرابع بـ750 جنيه.

إيتوال الهرم الخامس بـ950 جنيه.

كيس كنوز إيتوال بـ80 جنيه.

العلبة الكنوز بـ 400 جنيه.

إسبيشيال إيتوال دبل بـ550 جنيه.

إسبيشيال إيتوال تربل بـ 700 جنيه.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2021 في العبد



_العلبة الواحدة من مولد مشكل رقم 1 من العبد 40 جنيه حتي 70 جنيه.

_ علبة مولد مشكل وصلت نحو 105 جنيه.

_سعر علبة مولد مشكل بلغ نحو 165 جنيه.

– سعر علبة مولد مشكل رقم 4 من العبد 220 جنيه.

-علبة مولد مشكل رقم 5 من العبد 310 جنيه.

– سعر علبة مولد مشكل رقم 6 من العبد 400 جنيه.،بينما بلغ سعر علبة صفيح عروسة كبير من العبد 680 جنية.