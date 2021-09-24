الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الماليزي ينفي ما تردد بشأن إهدار بلاده للقاحات كورونا

وزير الصحة الماليزي
وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين،

أكد وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، اليوم، أن بلاده لا تختزن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، نافيًا جميع الادعاءات القائلة إن برنامج توفير الجرعة المعززة من اللقاح في ماليزيا يتعارض مع مبادئ المساوة في توزيع اللقاحات.
وذكر جمال الدين، في تصريحات له أوردتها صحيفة "ذا ستار" الماليزية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الدولة تضمن عملية توفير اللقاح إلى مواطنيها، على عكس بعض الدول التي ثُبتت إدانتها بإهدار اللقاحات.
وأضاف أنه: "لا يوجد إهدار للقاحات في ماليزيا، لكننا نسمع عن بعض الدول المتقدمة التي تخزن اللقاحات ولا تستخدمها حتى انتهاء تاريخ صلاحيته" ، مؤكدًا أن بلاده تستخدم مخزونها من اللقاحات المتوفرة لديها ولا تقوم بتخزين أي لقاحات تتجاوز ما تحتاجه في عملية تطعيم مواطنيها.
ولفت المسؤول الماليزي إلى أنه "في حال كان لدينا إمدادات من اللقاحات لا نحتاجها، فيمكننا تأجيل توصيلها إلى المواطنين، حتى تتمكن الشركة المصنعة للقاح التي تم التعاقد معها، من إرسالها إلى البلدان الأخرى التي تحتاجها أولاً" ، موضحًا أن "هذا هو السبب وراء برنامجنا الخاص بتوفير الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، اخترنا عدم إعطائها للجميع، ولكن فقط لمجموعة مستهدفة من المواطنين".

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