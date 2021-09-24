استمرار فعاليات الملتقى الأول لأعضاء «الشيوخ» عن تنسيقية شباب الأحزاب

لليوم الثاني..

استمرت فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لليوم الثاني، لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس والذي صدر قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم الخامس من أكتوبر المقبل .

فعاليات الملتقى الأول لأعضاء «الشيوخ

وناقش الملتقى عدد من القوانين التي تم إرجائها خلال دور الإنعقاد الأول مثل قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وقانون التأمين الموحد وقانون العمل وقانون تنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية و التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقانون إنشاء وتنظيم المأذونيات ، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني من جانب نواب التنسيقية .

فعاليات الملتقى الأول لأعضاء «الشيوخ

كما بحث الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة .

ويشارك مجموعة من الزملاء ممثلي الأحزاب السياسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال فترة الملتقى والتي كانت لمشاركاتهم أكبر الأثر في إثراء الحوار وتبادل الخبرات .

فعاليات الملتقى الأول لأعضاء «الشيوخ

وكان قد عقد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار ثلاثة أيام ورش عمل مكثفة استعداداً لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ويهدف الملتقى إلى تقييم الأداء العام لأعضاء التنسيقية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، ومناقشة ما تم إرجائه من قوانين ودراسات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني.

كما يستهدف أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إجراء العديد من الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة.

فعاليات الملتقى الأول لأعضاء «الشيوخ

وسيُختتم الملتقى بزيارة رسمية لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجامعة الجلالة لتفقدها والاطلاع على هذا الصرح التعليمي المتميز.

يذكر أن مثل تلك اللقاءات تعمل على توطيد أواصر الثقة بين الأعضاء والتي ظهرت في التناغم بينهم مع التنوع الأيدولوجي الذي يميز كيان التنسيقية تحت مظلة الصالح الوطني.