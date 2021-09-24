العراق يؤكد دعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح لتعزيز الأمن الدولي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى نزع السلاح العام والكامل بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال كلمة حسين في مؤتمر المادة (14) المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ المُنعقد افتراضيا.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى جهود بلاده في مُحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومكافحة الإرهاب لاستئصاله والقضاء التام عليه.