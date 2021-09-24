البحرين تبحث مع «التعاون الإسلامي» وصربيا ومدغشقر سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم في نيويورك، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، سبل تعزيز آفاق التعاون التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في إطار العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم - خلال اللقاء - استعراض الجهود التي تضطلع بها المنظمة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك تجاه مختلف التحديات التي تواجه الدول والشعوب الإسلامية.

وفي السياق، بحث الزياني، اليوم في مقر بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة، مع وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيش، علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يلبي المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى وزير الخارجية، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير خارجية مدغشقر باتريك راجولينا، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.