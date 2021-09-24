نور محمود: سعيد بنجاح «أجازة مفتوحة» و«بالورقة والقلم».. وهناك مفاجآت بالحلقات الأخيرة

حقق الفنان نور محمود نجاحا كبيرا بمشاركته في مسلسلي “أجازة مفتوحة” و"إلا أنا" من خلال حكاية “بالورقة والقلم”، ويعرضان في آن واحد.

وقال نور في تصريح لـ"الدستور" إنه سعيد بنجاح أدواره سواء في مسلسل “أجازة مفتوحة” بالتعاون مع شريف منير، أو حكاية “بالورقة والقلم” مع الفنانة يسرا اللوزي، مؤكدا أن الحلقات المقبلة منهما ستشهد مفاجآت غير متوقعة وأحداث مشوقة ومثيرة.

ويعد مسلسل إجازة مفتوحة هو الأول لقناة ON، ضمن مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني السابق، ويقدم عددًا من النجوم الكبار والوجوه الجديدة أيضًا.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي تمتلئ أحداثه بالإثارة، حيث تعتمد قصته على المشكلات التى تواجهها العائلات، سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء.

مسلسل إجازة مفتوحة من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

أما حكاية بالورقة والقلم من مسلسل "إلا أنا" بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

تتناول الحكاية أكثر من قضية تمس المجتمع المصري والعربي، وأبرزها قضية الزواج ومواقع التواصل الاجتماعي وسلبياته وإيجابياته، وتظهر يسرا اللوزي خلال القصة بدور فتاة من أسرة متوسطة وتربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من قبل علي الطيب، وتتوالى الأحداث التي تجمعها بنور محمود في إطار اجتماعي رومانسي لايت.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.