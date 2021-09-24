الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صلاح بيصار ناعيا جمعة فرحات: «رسوماته أقلقت إسرائيل»

جمعة فرحات
جمعة فرحات

نعى الفنان التشكيلي والناقد صلاح بيصار، رسام الكاريكاتير جمعة فرحات اليوم عن عمر يناهر 80 عاما.

وكتب "بيصار" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “وداعا الصديق العزيز الفنان الكبير جمعة فرحات.. رسام الكاريكاتير ورئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.. صاحب الرسوم التى أقلقت إسرائيل.. والبرنامج التلفزيونى الشهير جمعة كل جمعة”.

وتابع: "جمعة فرحات ينتمى إلى جيل الستينيات.. الجيل التالى لمؤسسى المدرسة المصرية الحديثة للكاريكاتير: جاهين وحجازى ومصطفى حسين وزملائهم.. سلام عليه وتحية إلى روحه بعمق ريشته وشخصيتها الإنسانية".

ولد الفنان جمعة فرحات في 24 أبريل 1941 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1964، وهو العام نفسه الذي التحق فيه بمؤسسة روزاليوسف الصحفية، والتي عمل بها على مدار 35 عامًا. يرسم لجريدة الأهرام ويكلي منذ إصدارها الأول عام 1990، ثم بدأ بنشر أعماله بجريدة الأهرام اليومية منذ 1999 حتى الآن.

وحصل جمعة فرحات على جائزة علي ومصطفى أمين، كذلك جائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989.

جمعة فرحات صلاح بيصار جائزة على ومصطفى أمين فنان تشكيلي ورسام الجمعية المصرية للكاريكاتير

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