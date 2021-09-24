«العوامية» تحتل المركز الثالث في دوري «مستقبل وطن» بسوهاج

اُختتمت فعاليات الموسم الثالث من دوري «مستقبل وطن» للكرة الخماسية في محافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والنائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في المحافظة، إلى جانب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

وتُوج فريق «الطواحين» بمدينة سوهاج بلقب البطولة، وجاء فريق قرية «أولاد خلف» التابعة لمركز دار السلام في المركز الثاني، وتأهل كلاهما للمشاركة في دوري «مستقبل وطن» على مستوى الجمهورية، بينما حصل فريق «العوامية» بمركز ساقلتة على المركز الثالث.

وعقب انتهاء المباراة النهائية، سلم المحافظ الميداليات والكؤوس، بالإضافة إلى الجوائز المالية، لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد سليمان سليم، رئيس مجلس إدارة مركز شباب «العوامية»، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات البطولة، ونجاح فريقه في حصد المركز الثالث، بعد منافسة قوية كان خلالها على بعد خطوة واحدة من التأهل للنهائي، لولا خسارته بضربات الحظ الترجيحية في نصف النهائي.

وقدم «سليمان» الشكر للقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية التي ساهمت في إخراج الحدث بأفضل صورة، وعلى رأسهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، و ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في المحافظة، إلى جانب مسئولي ونواب حزب «مستقبل وطن».

وشدد رئيس مجلس إدارة مركز شباب «العوامية» على أهمية البطولة وما يماثلها من فعاليات رياضية أخرى في المحافظة، معتبراً أنها فرصة ذهبية لاكتشاف مواهب أبناء المحافظة وصقلها بالخبرات، إضافة إلى تماشي ذلك مع بند «بناء الإنسان»، الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة، ضمن استراتيجية الدولة الشاملة المسماة بـ«رؤية مصر 2030».