«7 أبواب جهنم» لـ طارق شعبان.. كتاب يحكي معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة

صدر كتاب بعنوان 7 أبواب جهنم من تأليف الموهبة الموسيقية التونسي طارق شعبان، الذي يعد نقلة مهمة في مسيرته الفنية، حيث نذر طارق شعبان حياته وسخر كل مواهبه من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، غنى من أجلهم “سمفونية الإنسان” و”ما تضحكش عليه” وغيرها من الأغاني التي انتصرت لشريحة مظلومة.

وقال طارق شعبان فى بيان صحفي ، إنه إثر رجوعه إلى تونس سنة 2017 بعد غربة دامت 12 سنة اكتسب خلالها مهارات متعددة وفي جرابه كتاب بعنوان: “7 ابواب لجهنم ” هو عصارة تجربة ميدانية اكتسبها من خلال تعامله مع الأطفال على وجه الخصوص، من خلال جولاته الأوروبية والعربية والآسيوية على وجه الخصوص، منها اندونيسيا وماليزيا والهند والفلبين وتايلاند.

وأضاف طارق شعبان، أنه اراد ان يقدم الى بلده مشروع كتاب يدور محوره على التواصل وهي احدى الادوات التي امتهنها في بلجيكا.

وصرح بأن هذا الكتاب كتبه بلغة عربية مبسطة لكي يفهمها القارئ بسهولة، اختار كتابته بالعربية لانه اراد ان يكون الكتاب هدية لأبناء وبنات بلده، ليستطيعوا من خلاله أن يفيدهم في عالم أصبح التواصل أداة عيش أساسية فيه، الكتاب محاولة لتيسير عملية التواصل وتجاوز معوقاتها السبعة عبر الأذن واللسان والعين والفم والاعتقاد والاحترام وطرح السؤال، مؤكدا أن ميزة الكتاب تعاطيه السلس مع هذه المفاهيم بوسائل بسيطة ومنهجية.

كتب طارق شعبان، اسم الكتاب بلغته الأم اللغة التونسية "7 ابواب جهنم"، ووضع الكتاب في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل نفس اسم الكتاب وشعره تحدي السبع إعاقات في ميدان التواصل، كما وضع أيضا في الصفحة أسامي لعدة جمعيات خيرية، ووضع شرط الحصول على الكتاب هو مساعدة أي جمعية خيرية ثم يرسل له الكتاب على الإيميل الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن، طارق شعبان احتضن مركز لعناية المتوحدين لأن نضاله دائما هو الاعتناء واحترام ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المصابين بمرض التوحد، وصرح بأنه سيطلق كتاب جديد يتحدث عن كيفية الخروج من التوحد.