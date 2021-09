باحث بمعهد أمراض النباتات يحصد لقب «محرر متميز» من دار نشر بريطانية

باحث بمعهد أمراض النباتات يحصل على لقب المحرر المتميز من دار نشر بريطانية تايلور وفرانسيس.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن الدكتور يوسف خميس باحث أول بالمعهد حصل على لقب المحرر المتميز لعام 2020 من دار النشر البريطانية تايلور وفرانسيس لمساهماته العلمية الدولية.

وأضاف أن "خميس" له العديد من الأوراق البحثية في مجال علم أمراض النبات المنشورة في مجلات علمية ذات ثقل دولي ومعامل تاثير عالي كما أنه يساهم في العديد من الجمعيات المهنية وعضو مجلس التحرير في العديد من المجلات الدولية المتخصصة ومنها مجلة أمراض النبات الايطالية التي تصدرها جمعية أمراض النبات الايطالية Journal of Plant Pathology ومجلة أمراض ووقاية النبات التي تصدر عن الجمعية الألمانية لوقاية وصحة النبات Journal of Plant Diseases and Protection و المجلة الصادرة عن الجمعية البولندية لعلوم البساتين Folia Horticulturae وغيرها.

"خميس" ‏عضو أيضا في اللجنة التنفيذية بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم (اياس) التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار خليل ان ذلك يأتي في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للأهتمام بشباب الباحثين ودعمهم للأرتقاء ورفع تصنيف مركز البحوث الزراعية بين الهيئات العلمية الدولية.

يعتبر معهد بحوث أمراض النباتات أحد الأجنحة الرئيسية الهامة لمركز البحوث الزراعية . وهو يتكون من عدة مبان داخل المقر الرئيسي للمركز بالجيزة تضم الأقسام والمعامل المختلفة والصوب الخاصة بالمعهد بجانب المعامل الملحقة بمحطات البحوث التي تنتشر بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وترجع الخلفية التاريخية لمعهد بحوث أمراض النباتات إلى عام 1919 عندما انشئ فرع الفطريات بقســــم التربيــــة بوزارة الزراعــــة المصريــــة برئاســة أول مدير إنجليــزي الجنسية هــــو السيد / برايتون جونز.

في عام 1925 أصبح فرع الفطريات تابعا لقسم وقاية النباتات – ورأسه أول رئيس مصري هو أ.د/ توفيق فهمي - وقد انحصر عمل الفرع في حصر أمراض النباتات التي تصيب المحاصيل الرئيسية خاصة القطن .