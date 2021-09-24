الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمينا العلواني تعلن ارتداء الحجاب: «ابتدينا نفوق»

ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني

أعلنت المطربة الشابة ياسمينا العلواني ارتدائها الحجاب.

ونشرت ياسمينا صورة لها بالحجاب وهي تجلس في إحدى الحدائق على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Twitter وعلقت قائلة: "الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق كملها على خير يارب".

ياسمينا ولدت في محافظة الإسماعيلية. ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب آرابز جوت تالنت في موسمه الرابع حيث حصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف للنهائي. 

يشار إلى أنه طرحت لها أغنية بعنوان “حنالة” 4 سبتمبر 2017 على تطبيق الأغاني الشهير أنغامي.

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