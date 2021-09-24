امتثال الرئيس الكتالوني السابق أمام محكمة في إيطاليا

ذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية أنه من المقرر أن يمثل الرئيس الكتالوني السابق كارليس بويجديمونت، الذي فر من إسبانيا قبل أربع سنوات في أعقاب محاولة فاشلة من جانب واحد للاستقلال الإقليمي، أمام محكمة في سردينيا الإيطالية بعد أن احتجزته الشرطة عقب فترة وجيزة من وصوله إلى جزيرة إيطالية أمس.

وأفادت الصحيفة البريطانية -على موقعها الإلكتروني اليوم- بأن بويجديمونت، العضو في البرلمان الأوروبي والذي يعيش في بلجيكا حاليا، مطلوب من قبل المحاكم الإسبانية بسبب دوره المزعوم في استفتاء الاستقلال من جانب واحد والإعلان اللاحق عن الاستقلال من جانب واحد في أكتوبر 2017. ويواجه تهماً بالتحريض على الفتنة والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة.

وقال مكتب بويجديمونت -في بيان- إنه احتجز يوم أمس الخميس بينما كان في طريقه لحضور حدث ثقافي في مدينة ألغيرو في سردينيا ولقاء الرئيس الإقليمي للجزيرة. وعندما وصل إلى مطار ألغيرو، أوقفته شرطة الحدود الإيطالية.

وذكر البيان أن بويجديمونت سوف يوضع اليوم سيوضع تحت تصرف قضاة محكمة استئناف ساساري، التي تختص بالبت في الإفراج عنه أو تسليمه. وبحسب تقارير صحفية إيطالية، من المحتمل تأجيل جلسة المحكمة حتى الغد.

