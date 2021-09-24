«وضع جدول وتجنب العقاب».. أفضل طرق تحفيز الأطفال على الدراسة

تتوقع الأمهات أن يقوم أطفالها دائما بعمل جيد في جميع مجالات الحياة، ومع ذلك قد تضع الأمهات أطفالها تحت عبء التوقعات غير الضرورية التى قد تؤدي أحيانًا إلى نفور من الدراسة.

وتقدم “الدستور” أفضل الطرق لتحفيز الأطفال على الدراسة حسب موقع parenting.firstcry.

في عالم اليوم حيث يرغب الجميع في التفوق نواجه كآباء ضغوطًا لا داعي لها لتشجيع أطفالنا على الدراسة بشكل جيد والأداء الجيد في الأكاديميين أيضًا. سنناقش أفضل الطرق لتشجيع الأطفال على التعلم والدراسة.

التركيز على التعلم وليس الدرجات:

على الرغم من أهمية الدرجات الجيدة للتسجيل، إذا كان طفلك يكافح للحصول على درجات جيدة، سيكون من الجيد تحويل تركيزه إلى التعلم اسأليه عن الأنشطة اليومية في الفصل وماذا تعلمه في الفصل.

وضع جدول دراسي:

أي شيء يتم اتباعه ويتم القيام به بطريقة منهجية يؤدي دائمًا إلى نتيجة إيجابية وينطبق الشيء نفسه على الدراسات ضعى جدولًا والتزموا به لا تتطلب الدراسة أداء واجبات منزلية فقط، بل يجب أن تخصص وقتًا لمراجعة المفاهيم والدروس التي يتم تدريسها في الفصل كل يوم.

خلق بيئة للدراسة:

تأكدى من عدم وجود عوامل تشتيت للانتباه مثل الأصوات العالية والتلفاز والأشقاء الآخرين الذين يلعبون وما إلى ذلك في المنطقة المجاورة لمكان جلوس طفلك للدراسة.

تحدثى إلى المعلم:

إذا لاحظتى أن طفلك حصل على درجات سيئة في مادة معينة أو كان مترددا في دراسة موضوع ما ، فيمكنك الاتصال بالمدرس المعني يمكن للمعلم وأولياء الأمور معًا وضع استراتيجيات لتطوير اهتمام الطفل بهذا الموضوع أو تحسين الدرجات.

الاستماع إلى آرائهم:

من المهم جدًا الاستماع إلى آراء طفلك واحترامها حتى لو شعرت أحيانًا أنه غير صحيح إن السماح لطفلك بالتعبير عن رأيه في مواضيع مختلفة يساعد على بناء ثقته بنفسه.

ساعديهم على التعلم من الفشل:

الإخفاقات جزء من الحياة وليست نهاية العالم حتى لو حصل طفلك على درجات منخفضة ، امتنعى عن توبيخه أو مقارنته بأصدقائه أو أقر انه قد يكون بالفعل يشعر بالضعف الشديد.

اجعلى طفلك أكثر مشاركة:

سيكون من الجيد إشراك طفلك في شراء مواد الدراسة الخاصة به مثل طاولة الدراسة أو الأدوات المكتبية أو العديد من الأشياء الأخرى التي يربطها طفلك بالدراسة.

الامتناع عن محاضرة طفلك:

يرغب جميع الآباء في حماية أطفالهم وتقديم الأفضل لهم قد يؤدي هذا غالبًا إلى إلقاء محاضرة على أطفالهم حول ما هو صواب وما هو الخطأ معهم امتنعى عن القيام بذلك لأن الكثير من الضربات اللفظية قد تؤدي في النهاية إلى عدم اهتمام الأطفال.

الاعتراف بالإنجازات:

الجميع يحب التربيت على ظهره بين الحين والآخر وكذلك الأطفال من المهم جدًا تقدير حتى أصغر إنجاز لطفلك هذا يجعله سعيدًا ويبقيه متحمسًا للقيام بعمل جيد.

عادة القراءة:

من المهم جدًا أن تغرس عادة القراءة في طفلك، غالبًا ما يرى أن الأطفال الذين يستمتعون بالقراءة يحبون الدراسة أيضًا.

كوني حازمة ومنضبطة:

يجب أن تكوني منضبطة وحازمة في طرق التدريس الخاصة بك لطفلك المفتاح هو تحقيق التوازن المثالي هو خلق جو دراسي إيجابي ومفيد في المنزل.

الامتناع عن رشوة طفلك:

يعتبر التقدير والمكافأة جانبًا إيجابيًا لغرس عادات الدراسة الجيدة في الطفل ومع ذلك يجب تجنب رشوة طفلك قد يحل هذا مشكلة مؤقتًا وقد لا يثير اهتمام طفلك بالدراسة بشغف.

جربي سرد القصص:

يمكنك تطوير اهتمام طفلك بالدراسة من خلال سرد القصص البناءة له اخبريه بقصص أخلاقية تؤكد على أهمية الدراسة والتعليم في الحياة.

اجعلي وقت الدراسة ممتع:

غالبًا ما يخطئ الآباء بمعاقبة أطفالهم ثم طلب منهم الدراسة يفترض الأطفال أنها طريقة والديهم في معاقبتهم، يمكنك جعل وقت الدراسة وقتًا ممتعًا وإخبار طفلك بالاستمتاع به، اقضوا المزيد من الوقت في الدراسة معًا بدلاً من ترك طفلك وحده في الغرفة للدراسة.

ساعدي طفلك:

ساعدي ابنك متى طلب ذلك أو توقف في دروسه، لا تغضبى إذا طلب نفس الطلب عدة مرات، كوني صبورة ولطيفة مع شكوك طفلك واستفساراته، لا تدعي طفلك يشعر بالتوتر أثناء الدراسة ، لأن هذا الموقف قد يجعله يكره الدراسة تمامً شجعيه وارفعي من معنوياته.