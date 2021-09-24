كيف تجد الحب مرة أخرى بعد الانفصال؟

يعتبر الانفصال عن شريك الحياة من الأمور التي يكره الشخص أن يقع فيها، ولكن ليس نهاية الحياة، فقد يكون وضع نفسك في دائرة الحب مرة أخرى أمرًا صعبًا، خاصة إذا مر وقت طويل منذ آخر علاقة عاطفية مررت بها.

محاولة الحب مرة أخرى هو عمل شجاع، فقد يتطلب الأمر المزيد من الشجاعة إذا كانت علاقتك السابقة سيئة أو صعبة، ففي السطور التالية سلط خبراء العلاقات بموقع " web md" كيفية الوقوع في الحب مرة أخرى.

كيفية المضي قدمًا بعد الانفصال؟

المضي قدمًا ليس سهلاً بعد الانفصال عن شريك الحياة لكنه ليس مستحيلاً، فليس من الخطأ أن تشعر بالغضب أو الذنب أو الحزن بشأن نهاية علاقتك، ومع ذلك فهي ليست نهاية كل شيء، فهناك طرق يمكنك من خلالها التحكم في الألم والاستعداد لبداية جديدة.

أكد خبراء العلاقات بضرورة التركيز على نفسك بشكل أكثر، والذي يتمثل في القيام بأشياء تجعلك سعيدًا، بالإضافة إلى الاسترخاء، التأمل أو قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم تحبه.

حاول الحفاظ على مسافة من حبيبتك السابقة، حيث يمكنك محاولة القيام بذلك جسديًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت للسماح لنفسك بتجاوز الانفصال عنه.

امنح نفسك بعض الوقت، فقد تحتاج إلى بعض الوقت للتعامل مع الانفصال عن شخص تحبه، بالإضافة إلى مشاركة ما مررت به مع صديق مقرب أو أحد أفراد الاسرة.

ويعتبر ممارسة الرياضة والحفاظ على النوم الجيد، من الأمور الهامة، لذا فعليك أن تواظب على بعض التمارين الرياضية من أجل الحفاظ على صحة الجسم، بالإضافة إلى النوم الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية.

كيف تجد الحب مرة أخرى؟

يواجه العديد من الأشخاص مشكلات في محاولة العودة إلى براثين الحب مرة اخرى، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة إذا كنت في علاقة لفترة طويلة.

يوصى الخبراء بضرورة التواصل اجتماعيًا أكثر، فمقابلة المزيد من الأشخاص هي إحدى الطرق لتعريض نفسك لإمكانية العثور على الحب.

كما يمكن أن تكون المواعدة عبر الإنترنت فعالة عندما يتعلق الأمر بمقابلة شخص يشاركك نفس الاهتمامات.

حاول ألا تقسو على نفسك بشأن انفصالك أو محاولة الحب مرة أخرى، لذا ضع في اعتبارك أن تأخذ الأمور ببساطة دون أن تضغط على نفسك، وفي بعض الحالات، قد تعيق مخاوفك قدرتك على العثور على الحب.