شكرى وسيلفا يبحثان التعاون بين مصر والبرتغال

اجتمع وزير الخارجية ‎سامح شكري، منذ قليل، بنظيره البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية "نيويورك" الأمريكية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول دفع التعاون بين مصر والبرتغال، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزه بين البلدين.

وعقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، أمس الخميس، اجتماعًا، تناول بحث سبل دفع التعاون بين البلدان الصديقة الثلاثة في مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك من خلال آلية التعاون الثلاثية.

وكذلك، اجتمع شكري بنظيريه، الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، للبناء على التطورات المحرزة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وبما يعزز من مسار العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من النماء والازدهار.

وعقد الاجتماع ‏في ضوء الحرص على التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والأردن والعراق.

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية مهمة على هامش أعمال الأمم المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية وأبرز الملفات الإقليمية والدولية.