«القومي للسينما» يعرض 6 أفلام بمركز الحرية والإبداع في الإسكندرية غدًا

يستأنف نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز فعالياته في تمام السادسة، مساء غد السبت، بمركز الحرية والإبداع في الإسكندرية.

ومن المقرر عرض مجموعة من الأفلام وهي فيلم الأنيميشن "إعادة تدوير " اخراج محمد سعيد بدر والفيلم الروائي القصير "الخاتم"اخراج نفين سراج والفيلم التسجيلي "اخر سكان الجزيرة" اخراج" سارة فيظي و احمد جمال " ، والفيلم الروائي القصير "فردة وفردة " اخراج محمد شريف، اضافة الي الفيلم التسجيلي "رحلة كاميرا " اخراج سارة فيظي والفيلم الروائي القصير " مزيكا" اخراج سيف السكري.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

مجموعة من الأفلام

مجموعة من الأفلام

مجموعة من الأفلام