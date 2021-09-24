عباس يعطى إسرائيل مهلة للانسحاب إلى حدود 1967

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، منذ قليل، إعطاء إسرائيل مهلة مدتها عام للانسحاب من الأراضي المحتلة وفقا لحدود سنة 1967.

وقال الرئيس الفلسطيني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أمام سلطات الاحتلال عام واحد للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967".

وتابع: "في حال عدم تحقيق ذلك فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائماً على أساس حدود 1967؟، وسنتوجه لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين".

وألقى الرئيس الفلسطيني كلمته في الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية "نيويورك" الأمريكية.