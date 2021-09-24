الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجراء اختبارات القبول بالدراسات العليا بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين للدراسات العليا بالكلية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تحت مسمى "دبلوم- ماجستير- دكتوراه" وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب انتشار فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى إن إدارة الكلية تولى اهتماما كبيرا للبحث العلمى والأكاديمي من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في جميع البرامج و الأقسام والتخصصات، والتى تشمل ١٣ برنامجا بنظام الساعات المعتمدة، وهى اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها "الفارسي- الأوردو- التركي" اللغة العبرية وآدابها، الحضارة الأوروبية القديمة، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الدراما والنقد المسرحى وأخيرا المكتبات والمعلومات الذي يفتح هذا العام باب الالتحاق بالماجستير به لأول مرة بنظام الساعات المعتمدة  بينما يتم العمل بالنظام القديم فى قسمي الإعلام والإرشاد السياحي، وفيما يخص برنامج الآثار فتقدم الطلاب الراغبون في الالتحاق بالدراسات العليا لهذا التخصص إلى كلية الآثار التي تبدأ الدراسة بها هذا العام.

وأكدت الدكتورة شيرين مظلوم أن الاختبارات تنوعت بين التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية على مدار يوم واحد بهدف إصدار النتيجة في أقرب وقت ممكن قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأضافت أنه تم اختبار جميع المتقدمين الذين بلغ عددهم ٣٣٣ طالبا متقدما للماجستير، و٣٧ طالبا للدكتوراه،١٢١ طالبا متقدما للدبلومات التي تتضمن دبلوم التنمية الاجتماعية، دبلوم الخدمة النفسية، دبلوم الترجمة بقسم اللغة العبرية، دبلوم النقد المسرحى، دبلوم النقد السينمائى، دبلوم النظم الجغرافية.

العام الدراسي اللغة العربية معلومات جامعة عين شمس فيروس كورونا رئيس جامعة الفرنسي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إجراءات احترازية

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