السيطرة على حريق بجوار شريط السكة الحديد بالمنوفية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من إخماد حريق محدود شب بجوار شريط السكة الحديد بقرية الحامول التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ما أدى لتوقف حركة القطارات بصفة مؤقتة.

وعلى الفور قام المحاسب وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز منوف بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم إيقاف حركة القطار وتأمين مروره وتم السيطرة على الحريق بمعرفة وحدة إطفاء الحامول ولا توجد خسائر بشرية.

حريق بجوار شريط السكة الحديد

وكانت سامية سبع نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى قد انتقلت وبرفقتها وسام الدويك رئيس الوحدة المحلية بقرية الحامول إلى موقع نشوب الحريق على جانبي شريط السكة الحديد وتم إخماده وانتظمت حركة القطارات بالمنطقة من جديد.

حريق بجوار شريط السكة الحديد

حريق بجوار شريط السكة الحديد