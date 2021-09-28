الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحدهم كان يفسد ترتيب الورود.. قصة «ماركيز» عن الحب بعد الموت

ماركيز
ماركيز

«بما أنه يوم أحد وهطول المطر قد توقف فقد فكرت فى أن ٱخذ باقة ورد إلى قبري».. هكذا بدأ الكاتب الكولومبي الكبير جابريل غارسيا ماركيز قصته البديعة أحدهم كان يفسد ترتيب الورود. 

ومن العتبة الأولى للنص وهى العنوان نعرف أن ماركيز اعتاد العناوين الطويلة لقصصه القصيرة، ثم إذا دخلنا فى متن القصة نرى عنصر المباغته والإبهار.

بطل القصة الذي يريد الخروج من نعشه لجلب الورد كي يضعه على قبره، إذن بطل القصة ميت، وهذا ليس جديدا على ماركيز لقد فعلها من قبل فى قصة الإذعان الثالث حيث كان بطل القصة رجل ميت فى تابوت.

وكذلك فى قصة نابو الذى جعل الملائكة تنتظر، وتحكى عن زنجى مات فى اسطبل تعلقت روحه بفتاة مريضه أعملها أهلها منذ الصغر، ودوما ما تدور قصص ماركيز حول فكرة الموت وفلسفته وحقيقته التى لا تقبل جدلا ولا خلافا. 

وفى قصته التى تحكى عنها أحدهم كان يفسد ترتيب الورود، يحكى ماركيز عن ميت ينظر من بين خيوط العنكبوت التى تغطى التابوت إلى تلك المرأة التى تروح وتجئ فى الغرفه ،وهى تنظر إلى الورود المبعثرة ، فى الوقت الذى ينتظر الميت خروجها ليقوم بأخذ باقة الورود ويضعها على قبره . 

أراد ماركيز أن يقول إن الروح لا تفنى وان فنى الجسد وان الروح تقترب من الشخوص المحبوبة لديها أو تحوم حولها فى اشكال مرئية وغير مرئية  ، لذا قال بطل القصة كيف لم تشعر بقربى من خدها ، يختم ماركيز قصته بمباغته أخرى حيث يقول قريبا سيأتى أربعة رجال الى الغرفه ليحملون السيدة إلى الرابية ، والرابعه هنا تعنى قبرها ، وقتها ستعرف من بعثر الورود . 

وهذا يعنى أن ماركيز يؤمن بأن العالم الٱخر هو الأكثر دراية ومعرفة لواقع الأحياء ،بعد الموت سيكون كشفا للحجب ، سمتزجها وقتها ويلتقيا فى عالم الارواح أو عالم الاموات ، وكأنه يقول إنه عالم الأحياء بلا موت ولا تعب ، وقتها ستعرف أن روح حبيبها الميت هى التى كانت تبعثر الورد حتى تقوم هى بترتيبه . كى تضعه على قبره . 

ماركيز قصة احدهم كان يفسد ترتيب الورود لماركيز قصة أدب غارسيا ماركيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات

وفد هندسي مصري ينفذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

اللغز فى مكالمة هاتفية.. الأهالى يودعون «عروس قليوب» المذبوحة

أمطار خفيفة وشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى