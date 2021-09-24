الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)

جريدة الدستور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة.

حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي التوقف أثناء الجولة التفقدية التى قام بها، اليوم الجمعة، ليناقش العاملين والمسئولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.

وأكد الرئيس على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

 

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